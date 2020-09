Inter Saravia tem lesão no joelho e desfalca o Inter pelo restante da temporada

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 30 de setembro de 2020

O Inter anunciou no início da tarde desta quarta-feira (30), que o lateral Renzo Saravia sofreu uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito e desfalca o colorado no restante da temporada. A lesão ocorreu logo aos 12 minutos do primeiro tempo contra o América de Cali, nesta terça (29), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O clube ainda não informou maiores detalhes sobre data da cirurgia e recuperação do atleta.

Saravia havia sido convocado pela Seleção Argentina paras as Eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece no mês de outubro. A Associação Argentina de Futebol já está a par da situação e o lateral será retirado da lista de convocados.

O jogador desfalca o Inter no restante da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que ainda não teve início para o colorado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

