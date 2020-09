Esporte Sem classificação antecipada na Libertadores, Inter vira a página e se prepara para o Grenal do Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

A classificação colorada para as oitavas da Libertadores acabou sendo adiada para a última rodada da fase de grupos. Após ficar no empate em 0 a 0 com o América de Cali, na Colômbia, o Inter perdeu a liderança do grupo E e precisa vencer na última rodada, contra a Universdad Católica, no Chile, para carimbar a classificação. Mas antes disso, a equipe de Eduardo Coudet terá mais um desafio de peso pela frente: o Grenal 428, pelo Campeonato Brasileiro.

A pressão pela vitória aumenta não só pelos dez clássicos sem vencer o rival, mas porque o colorado não vem conseguindo bons resultados nas duas competições que disputa. Pelo campeonato nacional, foram duas derrotas consecutivas, para o Goiás e o Fortaleza, e por último, o empate contra o São Paulo. Já na Libertadores, o colorado perdeu para o Grêmio e não conseguiu vencer América nesta terça-feira (29).

O técnico Eduardo Coudet passou a ter suas escolhas questionadas e ainda teve que lidar com diversos desfalques no elenco. O último, o lateral direito Renzo Saravia, se machucou ainda no início do primeiro tempo contra os Diablos Rojos e deve ficar de fora por tempo indeterminado por conta de uma lesão. Há ainda as perdas mais antigas, como a de Paolo Guerrero, que rompeu os ligamentos do joelho e desfalca a equipe por toda a temporada.

Apesar dos dez jogos sem vencer, o colorado chega para o Grenal como vice-líder da competição para encarar um Grêmio que é o 13º colocado na tabela. Se vencer, encosta no Galo, que é o líder, e retoma um pouco a confiança do seu torcedor. Mas a principal importância da vitória, é, sem dúvidas, o fim de um jejum de vitórias em cima do maior rival. Só em 2020, sob o comando de Eduardo Coudet foram cinco clássicos e nenhuma vitória.

Sem dúvidas, Chacho precisará utilizar todas as armas disponíveis para tentar vencer o rival, bater o jejum e vitórias, encostar no líder do Brasileiro e ir de cabeça mais fria para a última rodada da fase da grupos da Libertadores e conseguir a classificação.

Grêmio e Inter se enfrentam no próximo sábado (3), às 17h, na Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

