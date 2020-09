Esporte Inter retorna da Colômbia e realiza primeiro treino com foco no clássico Grenal

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Depois do empate em 0 a 0 com o América de Cáli, o Inter retornou para Porto Alegre já na madrugada de quarta-feira. O grupo do Inter saiu da Colômbia e encarou uma viagem de oito horas até Porto Alegre. Após chegar à capital gaúcha, a delegação foi direto ao CT Parque Gigante para o treinamento.

Com foco total no clássico Grenal, o treinamento, sob comando do técnico Eduardo Coudet, foi com atletas que atuaram em Cali, que fizeram atividades mais leves, já o restante dos jogadores trabalharam forte, com exercícios técnicos no gramado.

O clássico 428 é válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter ocupa a 2° colocação, com 21 pontos, já o Grêmio, ocupa o 14° lugar, com 13 pontos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

