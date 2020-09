O atacante Neymar está na lista de inadimplentes do Tesouro da Espanha por causa de uma dívida de mais de 34 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões na cotação atual), de acordo com a Agência Tributária do país. Segundo a agência de notícias AFP, o brasileiro é a pessoa física com a maior dívida acumulada com o Fisco espanhol.

Neymar aparece na lista de inadimplentes com uma dívida exata de 34.624.26,60 euros. Um documento da Agência Tributária publicado nesta quarta-feira (30) inclui dívidas e sanções de mais de 1 milhão de euros que não foram pagas até 31 de dezembro de 2019. Na relação, também aparecem alguns clubes da Espanha, como o Real Murcia (dívida de 10,7 milhões de euros) e o Hércules (3,7 milhões de euros a pagar). Outro devedor ligado ao futebol mencionado na lista é o ex-jogador e hoje treinador Gabriel Milito (1,8 milhão de euros para quitar). A assessoria do craque brasileiro afirmou que ainda não vai se pronunciar sobre a notícia. Ex-jogador do Barcelona, Neymar atua no PSG (Paris Saint-Germain).