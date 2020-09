Política Superior Tribunal de Justiça nega pedido de Flávio Bolsonaro para anular decisões do caso das “rachadinhas”

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Esquema das "rachadinhas" teria ocorrido quando Flávio era deputado estadual no Rio Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Esquema das "rachadinhas" teria ocorrido quando Flávio era deputado estadual no Rio. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Felix Fischer negou um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para anular as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), no caso que apura o esquema das “rachadinhas” que teria ocorrido na Assembleia Legislativa fluminense quando o filho do presidente Jair Bolsonaro era deputado estadual.

Os advogados do senador argumentaram que, como o TJ-RJ garantiu o foro privilegiado ao senador, os atos do magistrado da primeira instância deveriam ser considerados nulos.

A decisão da Terceira Câmara Criminal do TJ-RJ sobre o foro do senador foi tomada no fim de junho. Logo depois, a defesa do senador anunciou que iria questionar as decisões de Itabaiana.

Fischer é o relator do pedido no STJ e entendeu que os elementos apresentados pela defesa não demonstram urgência para que a questão seja deliberada de forma individual e provisória. Segundo o ministro, o tribunal deve decidir o tema de forma definitiva quando o processo estiver pronto para ser levado a julgamento.

“Ao exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, não vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida urgente, até mesmo porque o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo ser oportunamente analisado, após a devida instrução dos autos e oitiva do Ministério Público Federal”, afirmou.

