Após deixar o Inter, José Aldo acerta ida para o futebol português

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O futebol português será o destino do meia José Aldo, que deixou o Inter. O jogador está se transferindo para o Portimonense, em contrato de empréstimo por uma temporada.

Sem atuar com o técnico Eduardo Coudet, o meia não teve o contrato renovado com o Inter e, por isso, deixou o clube. O jogador de 21 anos estava no colorado desde abril de 2018. Oriundo do Palmeiras antes de chegar ao colorado, o meia foi integrado ao grupo profissional na pré-temporada em Atibaia, no interior de São Paulo.

Em entrevista à Rádio Grenal, José Aldo destacou o aprendizado durante o período em Porto Alegre, mas declarou que gostaria de ter recebido mais oportunidades para mostrar seu futebol. “Eu não fico triste, tenho que tirar o melhor do que aconteceu. A maioria do tempo fui muito feliz aqui. No final do ano passado me disseram que o Coudet queria me observar mais de perto, e dei preferência para o Inter. Eu saio feliz, mas gostaria de ter mostrado mais meu futebol. Mas aprendi bastante.”

Sem conseguir se firmar entre os profissionais, o meia encerrou sua passagem pelo Inter com 34 jogos e cinco gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

