Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Sesc Comunidade)

Voluntários do projeto Amor em Forma de Máscara, do Sesc Comunidade estão produzindo máscaras de tecido desde o início da pandemia do novo coronavírus para doar para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nesta próxima quinta-feira (09), às 10h, serão entregues 300 máscaras para o Gabinete de Crise do Grupo Hospitalar Conceição, que organizará a distribuição para pacientes e acompanhantes que precisarem do equipamento de proteção.

Ao todo, já foram distribuídas mais de 3.342 mil máscaras em Porto Alegre e na Região Metropolitana. A rede de solidariedade envolve os quatro programas sociais do Sesc/RS: o Voluntariado e o Maturidade Ativa, responsáveis pela confecção das peças; o Envolva-se, que doa o material para a produção das máscaras; e o Mesa Brasil, que auxilia na distribuição do material.

