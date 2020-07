Acontece Publicitário João Satt analisa a mudança comportamental durante o isolamento social

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Facebook Federasul)

Na live do Tá na Mesa desta última quarta-feira (08), o CEO do hub estratégico G5, João Satt Filho apresentou a segunda etapa da pesquisa Medo x Desejo, que analisou o comportamento das pessoas durante os primeiros 100 dias de isolamento, tendo como data de corte o cenário de fim de maio e início de junho.

O estudo apresentado por Satt aborda os impactos da pandemia no comportamento da sociedade, bem como as alterações nos formatos das relações pessoais e comerciais, além de relatar as perspectivas que tangem em novas oportunidades de vida. Para o publicitário, o primeiro diagnóstico do ensaio indica “um amadurecimento coletivo e uma imersão forçada ao mundo digital”, ilustrou.

Outro objeto de estudo foram as relações entre empresa e cliente. De acordo com Satt “quanto mais valor for entregue pela empresa, maior será sua diferenciação junto ao consumidor”, afirmou. No campo das relações interpessoais, o estudo indica que a sociedade tende a se converter, ainda mais, ao digital, tornando-se mais colaborativa.

A tecnologia, em tempos de pandemia do novo coronavírus trouxe à sociedade o ganho de produzir e trabalhar mais, e como contrapartida proporciona mais tempo com a família. “O consumo, antes da pandemia, tinha como característica o outdoor. Hoje ele é indoor. No caso da moda, por exemplo, o conforto está acima da importância de marca, por exemplo”, afirmou.

Outro dado do estudo fala sobre o seguimento da vida no pós-pandemia. 70% dos entrevistados afirmaram que querem ter mais tempo para viver, os 30% restantes irão retornar aos hábitos e rotinas de antes da pandemia. As mudanças que já estão sendo adotadas como novos hábitos de vida, dizem unicamente respeito a atitude individual. “Cada pessoa terá agora a oportunidade de escolher o que quer mudar”, enfatizou João Satt.

