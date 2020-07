Acontece Empresa de construção civil oferece opções seguras de telhado para enfrentar chuvas e ventos

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Viapol)

Nas últimas semanas fortes temporais e ventanias atingiram o sul do País, isso reforça uma importante preocupação: o telhado. A cobertura da casa é uma parte essencial e, por isso, a resistência das telhas é algo extremamente importante.

Devido a isso, os especialistas da Viapol, empresa de construção civil, destacam que há alternativas no mercado que garantem coberturas mais seguras e resistentes a esses fenômenos. As Telhas Shingle são conhecidas pela força, leveza, funcionalidade, estética e versatilidade.

Escolher uma telha resistente ao vento é essencial para garantir a segurança e a durabilidade do imóvel. “As Telhas Shingle são uma excepcional opção, seja pelo seu sistema de fixação diferenciado ou a impermeabilidade total que garante. Levando-se em consideração as regiões de fortes ventos onde a questão “telhados” é essencial, sem sombra de dúvida, é a mais segura e melhor alternativa técnica/econômica. O produto conta com tecnologia de ponta, altíssima qualidade e total suporte técnico”, disse Juvenal Rolim, Gerente Shingle da Viapol.

As telhas também suportam bem os diferentes tipos de clima e são testadas em condições de -70ºC a +90ºC, se adaptando para lugares frios e quentes. Também resistem a ventos de até 200km/h, granizos e não são inflamáveis. “As telhas shingle são muito versáteis e agora elas estão disponíveis no mercado brasileiro com todo o conhecimento e atendimento técnico diferenciado da Viapol”, afirma Rolim.

