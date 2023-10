Política Após demitir o presidente da Empresa Brasil de Comunicação, governo brasileiro pede “bom senso” a servidores sobre postagens relacionadas à guerra entre Israel e Hamas

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Hélio Doyle foi demitido da presidência da EBC por ter compartilhado uma postagem que diz que apoiadores de Israel são "idiotas". (Foto: Joedson Alves/Agência Brasil)

O governo Lula passou a orientar, informalmente, os servidores a tratarem com neutralidade a guerra em Israel. No meio desta semana, Hélio Doyle foi demitido da presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) por ter compartilhado uma postagem no seu perfil no X (antigo Twitter) que diz que apoiadores de Israel são “idiotas”.

A recomendação do governo é direcionada, principalmente, a ocupantes de cargos de chefia. O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, disse que a orientação é apenas que os servidores usem o bom senso. “Não existe uma recomendação formal. A posição do governo é a posição do presidente. É bom senso”, afirmou.

Desde o ataque do grupo extremista Hamas a Israel no dia 7, o governo tem recebido críticas por não classificar o grupo como terrorista. O Brasil tem adotado uma postura contrária ao conflito, porém com linguagem cautelosa.

O presidente e alguns ministros usaram expressões como “ataques terroristas” e “atos terroristas”, mas sem associá-las expressamente à organização responsável pelos ataques com assassinatos e sequestros de civis, incluindo crianças, em Israel nos últimos dias. O ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA) foi o único integrante do primeiro escalão a classificar o Hamas diretamente como terrorista nas redes sociais.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reforçou a posição do Brasil, afirmando que o País adota a classificação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para designar entidades terroristas, que não inclui o grupo palestino.

“Nem a organização [Hamas] como um todo, nem as brigadas foram consideradas organizações terroristas pelo Conselho de Segurança da ONU até agora. Portanto o Brasil segue essa orientação”, disse.

No início desta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou a base no Congresso a focar na pauta econômica. O pedido ocorreu porque a guerra em Israel está sendo usada pela oposição para causar desgaste ao governo, além de dividir os parlamentares da base.

