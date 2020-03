Grêmio Após diagnóstico positivo, presidentes de Grêmio e Inter estão curados do Covid-19

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A terça-feira traz uma notícia positivo envolvendo Grêmio e Inter. Após contraírem o vírus do Covid-19, os dois presentes da dupla, Romildo Bolzan Jr. e Marcelo Medeiros estão curados da doença.

O mandatário colorado foi o primeiro dirigente dos dois clubes a testar positivo para o Covid-19, em resultado divulgado em 20 de março. Ainda na diretoria do clube, o quarto vice-presidente, Humberto Busnello, também contraiu o vírus e está em recuperação.

No dia 23 de março, foi divulgado o diagnóstico do presidente Bolzan. Pelo lado tricolor, a situação gerou mais preocupação pois cinco dirigentes testaram positivo para o coronavírus. O último caso foi do vice-presidente de Administração Adalberto Preis. Além deles, os vice-presidentes Cláudio Oderich e Marco Bobsin, além do Assessor Adjunto da Presidência Eduardo Fernandes, também tiveram diagnóstico positivo para o Covid-19.

Mesmo não havendo confirmação por parte das autoridades, o jantar entre as diretorias de Grêmio e Inter para celebrar o Grenal histórico da Libertadores pode ser sido o meio de contágio do vírus entre os dirigentes.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

