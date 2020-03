Grêmio Jogadores do Grêmio exaltam perfil do técnico Renato Portaluppi: “Entende muito de futebol, sabe lidar com o grupo”

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Conteúdo foi divulgado pela Conmebol nas redes sociais Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A experiência dentro e fora das quatro linhas, espírito competitivo e motivacional, o estilo paizão, parceiro, mas com cobranças, foram algumas das características quer forma o perfil do técnico Renato Portaluppi, detalhando por pessoas que o conhecem bem: o elenco de jogadores.

Em vídeo divulgado pela Conmebol no perfil oficial da Libertadores, alguns dos atletas do tricolor falaram sobre o dia a dia como o comandante. Thiago Neves, Everton, Geromel, Matheus Henrique, Alisson, Diego Souza, Maicon e Kannemann destacaram a importância de ser treinado pela única figura do futebol brasileiro campeão como jogador e técnico da taça Libertadores.

Confira o vídeo:

🤩🇪🇪 Renato Portaluppi na visão do seu elenco. Como os jogadores do @Gremio descrevem o técnico, ídolo e campeão da #Libertadores? 8⃣ atletas respondem! 🧠 "Entende muito de futebol, sabe lidar com o grupo" 👀 "Foi jogador e sabe tudo que o fazemos, no campo e fora. É um plus" pic.twitter.com/mmVRvU8x9a — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 30, 2020

* Por supervisão de: Marjana Vargas

