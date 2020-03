Grêmio Grêmio tem 5° caso de Covid-19 em sua diretoria

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

O vice-presidente de Administração Adalberto Preis é o mais novo caso de coronavírus na diretoria do Grêmio. O dirigente testou positivo para o Covid-19 na última sexta-feira e já está em isolamento.

Com o diagnóstico de Preis, o tricolor chega a cinco casos do vírus. O presidente Romildo BolzanJr., os vice-presidentes Cláudio Oderich e Marco Bobsin, além do Assessor Adjunto da Presidência Eduardo Fernandes, também tiveram diagnóstico positivo para o Covid-19.

