Esporte A Confederação Sul-Americana de Futebol decidirá quais serão as punições para os oito jogadores de Grêmio e Inter que foram expulsos no dia 12

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

O julgamento sairá nos próximos dias. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

As confusões ocorridas no clássico Grenal devem ser analisadas nos próximos dias pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Com quatro expulsões para cada lado, Grêmio e Inter já estão com as defesas preparadas.

De acordo com informações da Rádio Grenal, o Grêmio, por meio de seu departamento jurídico, já enviou sua defesa ao Tribunal. O Inter também já enviou a sua argumentação e está preparando novas provas para realizar a sua sustentação, na data do julgamento. Os clubes podem solicitar a sustentação oral, sendo esta realizada por videoconferência.

Ainda não há data para o julgamento dos episódios ocorridos no dia 12 de março, na Arena. Oito jogadores foram expulsos na partida, que terminou em 0 a 0 e que entrou para a história da competição como o segundo jogo com mais expulsões na história do torneio.

Aos 40 minutos do segundo tempo, a partida se transformou em confusão generalizada no gramado. A briga começou com um estranhamento entre Moisés e Pepê em uma dividida de bola, na lateral do campo. Após o lance, gremistas e colorados partiram para agressão que movimentou até o banco de reservas e a comissão técnica das equipes. Após a pancadaria, o árbitro Fernando Rapalini distribuiu cartões vermelhos: Luciano, Pepê, Paulo Miranda e Caio Henrique, pelo lado Tricolor, e Victor Cuesta, Moisés, Praxedes e Edenilson, pelo lado Colorado.

Conforme o Código Disciplinar da Conmebol, o artigo 16 do texto publicado em 2019, prevê:

– Suspensão de no mínimo duas partidas na competição ou por um período de tempo específico por conduta violenta ou por agredir jogadores, ou qualquer outra pessoa presente na partida, exceto seus oficiais.

– Suspensão de no mínimo cinco partidas na competição ou por um período de tempo específico por uma agressão ou menosprezo que seja considerado como grave pelos órgãos judiciais.

– Suspensão de no mínimo seis partidas na competição no caso de cuspir em um jogador rival ou em qualquer outra pessoa que não seja um oficial de jogo.

Além das punições aos jogadores, os clubes também podem sofrer sanções de multas e a perda de mando de campo. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, os fatos ocorridos no clássico tiveram ampla repercussão negativa na entidade.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte