Fama & TV Após doar R$ 1 milhão, Luciano Huck veio ao RS ver tragédia: “Olhar no olho”

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Eu considerei todos os dias dessa semana ir ao RS, para estar lá mais perto, ajudando pessoalmente", disse o apresentador no último domingo. Foto: Reprodução "Eu considerei todos os dias dessa semana ir ao RS, para estar lá mais perto, ajudando pessoalmente", disse o apresentador no último domingo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após fazer uma doação milionária, Luciano Huck revelou nesta terça-feira (14) que viajou ao Rio Grande do Sul para conversar com as vítimas das enchentes no Estado. O apresentador do “Domingão com Huck”, da TV Globo, afirmou que sentiu necessidade de acompanhar de perto a situação de calamidade que vive o RS: “Olhar no olho”.

No Instagram, ele compartilhou imagens aéreas da tragédia que atingiu a cidade de Canoas, na Região Metropolitana, um dos municípios gaúchos mais afetados pelas chuvas, e também aproveitou para mostrar registros dos abrigos lotados.

“Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância, eu vim olhar no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia”, declarou Huck em um dos vídeos publicados nos stories. “Nesse abrigo estão dezenas de famílias. A gente que é pai ou mãe imagina o tamanho da dor dessas famílias. Eu quis levar um pouco de carinho”, acrescentou o apresentador.

Numa das imagens, ele aparece sentado ao lado de uma senhora, que segura sua mão e olha fundo nos seus olhos. Em outra, ele encara uma criança.

Doação

Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), aproveitou a última edição do “Domingão com Huck” para expor uma contribuição significativa de Luciano Huck para as vítimas das enchentes. Segundo ela, o apresentador fez uma doação de R$ 1 milhão.

Também na atração de domingo (12), Huck lamentou a situação catastrófica que vive a região sul do País. “Hoje é impossível fazer um ‘Domingão’ comum. O ‘Domingão’ de hoje tem que ser, e vai ser, pelo povo do Rio Grande do Sul. Eu tô aqui ao vivo nesse estúdio de TV, tô terrivelmente triste. É assim que eu tento me definir”, declarou ele.

“Eu considerei todos os dias dessa semana ir ao Rio Grande do Sul, para estar lá mais perto, ajudando pessoalmente. Mas eu achei que a minha presença física nessa primeira semana poderia mais distrair do que ajudar. Eu estaria ocupando um espaço vital nos resgates, um acento no barco, um lugar no helicóptero”, ponderou Huck na ocasião. Agora, passado o primeiro impacto da tragédia, ele resolveu conferir de perto o estrago.

Chegou a 149 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira pela Defesa Civil Estadual.

Pelo menos 112 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas. Mais de 620 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

No total, 446 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,12 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Fama & TV

https://www.osul.com.br/apos-doar-r-1-milhao-luciano-huck-veio-ao-rs-ver-tragedia-olhar-no-olho/

Após doar R$ 1 milhão, Luciano Huck veio ao RS ver tragédia: “Olhar no olho”

2024-05-14