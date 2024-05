Rio Grande do Sul Em todo o RS, há 100 trechos de rodovias bloqueados e 258 mil pontos sem luz

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Há bloqueios totais e parciais em 51 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. (Foto: Divulgação/PRF)

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 100 trechos com bloqueios totais e parciais em 51 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. Pouco mais de 258 mil pontos seguem sem energia elétrica, sendo 125,4 mil de concessão da CEEE Equatorial e 132,6 mil da RGE Sul.

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres.

O governo do Rio Grande do Sul retomou, na terça-feira (30/4), a divulgação do monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado, após as fortes chuvas que começaram na segunda-feira (29/4).

Portos e aeroportos

As chuvas e enchentes que atingem o Estado destruíram boa parte da infraestrutura de estradas do Rio Grande do Sul. Por isso, portos e aeroportos formam corredores de transporte fundamentais nesse momento, trazendo socorro e garantindo o abastecimento das regiões atingidas.

Confira a situação dos três portos e dos principais aeroportos regionais que operam no Rio Grande do Sul:

* Aeroporto Internacional Salgado Filho: a Fraport Brasil, administradora do terminal, informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.

— Aeroportos administrados pelo governo do Estado operam normalmente:

* Canela

* Capão da Canoa

* Carazinho

* Erechim

* Passo Fundo

* Rio Grande

* Santo Ângelo

* Torres

— Os aeroportos administrados pela CCR aeroportos operam normalmente:

* Bagé

* Pelotas

* Uruguaiana

— Aeroportos municipais:

* Caxias do Sul: opera normalmente.

* Santa Cruz do Sul: opera normalmente.

Portos

* Porto de Porto Alegre – mantém suspensas as operações, em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação.

* Porto de Pelotas – o embarque de toras de madeira segue suspenso e as atividades estão paralisadas no terminal.

* Porto do Rio Grande – segue operando normalmente.

Em função da correnteza e a fim de aprimorar a segurança das operações, a Praticagem da Barra vem fazendo uma avaliação para realizar as manobras de entrada e saída de embarcações do canal de acesso ao Porto.

* Travessia para São José do Norte: o serviço de transporte de veículos segue operando normalmente, enquanto o de passageiros encontra-se suspenso, em razão do aumento do nível da Laguna dos Patos.

