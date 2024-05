Rio Grande do Sul A ponte do rio Ibicuí, em Cacequi, está liberada para passagem de veículos leves em três horários diários

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estrada está liberada em meia pista com horários determinados para veículos leves. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ponte do Rio Ibicuí, na ERS-640, em Cacequi, na Região Central do Estado, está liberada para a passagem de veículos leves em três horários diários: 9h30, 12h e 16h.

A cheia do rio causou o rompimento da cabeceira da ponte, que agora está sendo recomposta com cargas de pedra para permitir a retomada do tráfego.

“A liberação do tráfego na ponte sobre o Rio Ibicuí é importante para os municípios da Região Central do Rio Grande do Sul. Continuamos trabalhando em todas as regiões gaúchas para desobstruir as estradas e liberar pontes, o mais breve possível, para garantir o transporte de itens essenciais, combustíveis, alimentos para reconectar os municípios e regiões do Estado”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O trecho está com meia pista apta à passagem. A liberação do trânsito de veículos pesados será avaliada nos próximos dias e irá depender da evolução do serviço de alargamento da pista e estabilização do aterro.

Vistorias

Nessa terça-feira (14), o ministro dos Transportes, Renan Filho, chegou ao Rio Grande do Sul para vistoriar uma série de obras de recuperação de rodovias atingidas pelas chuvas.

De acordo com o ele, a preocupação neste momento é garantir celeridade na adequação e liberação das vias também a carros de pequeno e médio porte, com o restabelecimento de maneira segura do fluxo viário para a população – até o momento, o tráfego só é permitido para veículos de emergência e com doações, maquinário e itens essenciais.

“Nosso intuito agora, é que além dos caminhos assistenciais, que estão avançando, a gente possa garantir a retoma das condições para a trafegabilidade. Assegurar que ela seja reestabelecida para as pessoas o quanto antes e, acima de tudo, de maneira segura”, disse Renan Filho à imprensa.

O ministro fez uma vistoria técnica na BR-116, entre os municípios gaúchos de Esteio e Portão, inclusive na ponte do Rio dos Sinos e no Viaduto da Scharlau – estruturas afetadas pela força das águas. Outro ponto vistoriado foi a ponte sobre o Rio Caí, na BR-116 (km 174, na divisa entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis). Renan Filho esteve ainda na erosão da BR-116 (km170 – Vila Cristina, em Caxias do Sul).

“De cima da ponte sobre o Rio Caí a gente pode ver como um dos pilares cedeu e ela baixou. De imediato, vamos enviar uma equipe técnica para identificar as condições atuais para instalação de uma ponte provisória que garanta o fluxo. Acreditamos que será possível fazer uma passagem lateral com uma ponte metálica e, assim, assegurar acesso na BR-116, retomando a conexão de Caxias até a cidade de Porto Alegre”, acrescentou.

Segundo o governo estadual, há 100 trechos com bloqueios totais e parciais em 51 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/a-ponte-do-rio-ibicui-em-cacequi-esta-liberada-para-passagem-de-veiculos-leves-em-tres-horarios-diarios/

A ponte do rio Ibicuí, em Cacequi, está liberada para passagem de veículos leves em três horários diários

2024-05-14