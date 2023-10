Inter Após eliminação na Libertadores, presidente do Inter cobra reação imediata no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Colorado volta à realidade em situação complicada no Brasileirão já com um clássico Gre-Nal pela frente Foto: Ricardo Duarte/Inter Após ser eliminado da Libertadores, Colorado volta à realidade em situação complicada no Brasileirão já com um clássico Gre-Nal pela frente (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, concedeu entrevista coletiva após a eliminação na Libertadores da América. O dirigente não escondeu o abatimento após a frustrante eliminação. Com 50 mil torcedores no estádio Beira-Rio, o time saiu na frente no placar, mas levou a virada para o Fluminense por 2 a 1. A partida aconteceu na última quinta-feira (4).

Após a fala do técnico Eduardo Coudet, o dirigente retratou a decepção que estava dentro do vestiário colorado. O mandatário ressaltou que a temporada ainda não estava encerrada e cobrou dos jogadores uma reação imediata no Brasileirão.

“Uma noite dolorida, muito dolorida. Todo planejamento estratégico ele é feito para atingir os objetivos. Quando você não atinge, você precisa reorientar e remobilizar para voltar ao curso sem perder de vista aquilo que foi feito de positivo, para que as coisas não virem terra arrasada, sem esquecer tampouco aquilo que faltou. E faltou pouco”, disse Alessandro Barcellos.

A gestão de Barcellos vai acabar sem nenhum título conquistado. O mandato acaba no final desta temporada. Em 2023, o time não chegou na final do Gauchão, passou apenas uma fase da Copa do Brasil e está em 14º lugar no Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-eliminacao-na-libertadores-presidente-do-inter-cobra-reacao-imediata-no-campeonato-brasileiro/

Após eliminação na Libertadores, presidente do Inter cobra reação imediata no Campeonato Brasileiro

2023-10-06