O técnico do Inter, Alexander Medina, começa a preparar a equipe para o próximo Grenal. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter empatou, no último sábado (12), com o Guarany de Bagé, que está rebaixado, e vai encarar o Grêmio na semifinal do Gauchão. O Colorado saiu atrás, mas buscou a igualdade no estádio Estrela D’Alva, pela última rodada da primeira fase do Estadual. Marcos Paulo marcou pelo time de Bagé e Caio Vidal definiu o 1 a 1.

Após a partida, o técnico do Inter, Alexander Medina, falou sobre o momento do time. “Sem dúvida que temos um grupo montado. Em alguns jogos teremos mudanças pontuais, claro, mas temos um grupo definido sim”, afirmou.

“Vamos trabalhar a semana inteira para recuperar todos os jogadores. Paulo Victor está crescendo muito. Hoje não conseguimos tirar o melhor de todos os nossos jogadores”, disse Medina

Comentando o último Grenal, vencido pelo Inter por 1 a 0, o treinador afirmou: “No Grenal foi uma ótima atuação, mas o contexto era outro. Outra motivação.”

Sobre o último jogo da primeira fase do Gauchão, Medina avaliou: “A partida de hoje teve outro contexto. Preservamos vários jogadores por carga física, por cartões e alguns estavam suspensos. E a partida foi muito ‘picotada’ também.”

O vice-presidente do Inter, Dannie Dubin, também falou sobre o Grenal. “Acho que no próximo Grenal vamos enfrentar um Grêmio mais forte. Não teremos algumas facilidades do primeiro jogo”, disse.

“O Inter busca uma estabilização no seu modo de jogar. Algumas derrotas são inadmissíveis, mas por outro lado vencemos o [último] Grenal jogando muito bem”, afirmou Dubin.

Terceiro colocado na classificação do campeonato gaúcho, com 19 pontos na tabela, o Colorado enfrentará, nas semifinais do torneio estadual, o Grêmio. A partida de ida está marcada para o próximo sábado (19), às 16h30min. O primeiro clássico será no Beira-Rio e a decisão vai para Arena.

