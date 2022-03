Inter Inter anuncia promoção especial em alusão ao mês da mulher para o Grenal 436

Por Julia Pompeo * | 15 de março de 2022

Torcedoras coloradas estão isentas no clássico Grenal Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

O Inter anunciou, nesta terça-feira (15), a isenção para as torcedoras coloradas no clássico Grenal 436 do próximo sábado (19), no Beira-Rio. A ação acontece em alusão ao mês da mulher.

A promoção é válida tanto para sócias, quanto para não sócias, mas com quantidade limitada de 3 mil ingressos para este último. Ambas modalidades terão as entradas realizadas por catracas específicas do estádio.

O jogo deste final de semana marca o primeiro das semifinais do Campeonato Gaúcho 2022. Já a partida de volta, na Arena, será na quarta-feira (23), ainda sem horário definido.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

