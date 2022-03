Inter O novo camisa 11: Wanderson é apresentado oficialmente

Por Julia Pompeo * | 15 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Novo atacante colorado foi apresentado nesta terça-feira (15) Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (15), o Inter apresentou oficialmente seu novo reforço: o atacante Wanderson. O jogador recebeu das mão do vice de futebol colorado, Emílio Papaleo Zin, a camisa de número 11, antes vestida por Yuri Alberto.

Na coletiva, Wanderson falou sobre utilizar a camisa 11: “É uma honra. Ele (Yuri Alberto) fez um grande trabalho aqui no Inter, então me sinto honrado. Espero dar orgulho.”

No Inter, será a primeira vez que Wanderson atuará em solo brasileiro, já que durante toda sua carreira esteve na Europa. Na entrevista o atleta comentou sobre as diferenças do futebol europeu: “O futebol mais brasileiro normalmente tem mais espaço, jogo com a bola no pé. E eu me identifico, acho que pra mim vai ser perfeito.”

Wanderson falou também sobre suas características de jogo: “Eu sou o tipo de jogador que gosta de driblar e trazer essa alegria pra dentro de campo. Sobre o lado eu não tenho muita preferência, onde a equipe precisar eu posso ser útil. (…) Eu sou o verdadeiro ponta, essas são minhas características. O drible de um pra um.”

Além disso, Wanderson falou sobre seu pai, o ex-jogador Wamberto: “O professor já tava em casa. Sempre acompanhamos a carreira dele, uma inspiração pra mim. Foi por isso que decidir trilhar esse caminho. Ta no sangue mesmo.”

No próximo sábado (19), acontece o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho 2022. O Inter recebe o Grêmio, no estádio Beira-Rio, a partir das 16h30. Porém, o prazo de inscrições de atletas já se encerrou, o que impede Wanderson de entrar em campo pelo Inter nesta reta final de competição.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter