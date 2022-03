Inter De volta? Inter consulta Alan Patrick mas negociação é considerada difícil

Por Andrei Severo * | 16 de março de 2022

Inter consultou a situação de Alan Patrick, que teve seu contrato suspenso na Ucrânia Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após anunciar Wanderson como novo reforço colorado, o Inter segue no mercado visando melhorar seu poderio ofensivo. De olho em atletas que acabaram se liberando de seus clubes na Rússia e Ucrânia por conta dos conflitos entre os países, o clube gaúcho sonda a situação de um velho conhecido: o meia-atacante Alan Patrick.

Colorado consultou o jogador e tem interesse em repatriar o atleta que atuou no Beira-Rio de 2013 e 2014. Porém, a disputa de outros clubes é um grande empecilho na negociação. Internamente, a contratação é considerada difícil. Além disso, a questão salarial é outra questão, tendo em vista que o clube gaúcho entraria em uma espécie de leilão pelo meia-atacante.

No Shakhtar Donetsk desde 2016, Alan Patrick acumulou 170 partidas com a camisa do clube ucraniano, marcou 24 gols e deu 32 assistências. No Brasil, além do Interm o jogador teve passagens pelo Santos, Palmeiras e Flamengo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

