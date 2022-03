Inter Principal alvo: Inter segue tentando Alexandre Mattos para diretor executivo do clube

Por Andrei Severo * | 16 de março de 2022

Alexandre Mattos segue sendo o principal alvo do Inter para substituir Paulo Bracks Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Passaram-se 12 dias desde o desligamento de Paulo Bracks do Inter. Alexandre Mattos, CEO do Athletico, segue sendo o principal alvo da direção colorada para ser o novo diretor executivo de futebol do clube. Contratação do novo dirigente é considerada difícil internamente no clube gaúcho.

Em contato com a reportagem da Rádio Grenal, o presidente do clube paranaense, Mario Celso Petraglia afirmou: “Se ele gostar dos valores, vai”.

Alexandre Mattos ficou bastante conhecido no cenário nacional após trabalhar em clubes brasileiros como América-MG, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético-MG. Em janeiro deste ano, Alexandre Mattos chegou ao Athletico para dar continuidade nos trabalhos que geraram títulos para o clube nos últimos anos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

