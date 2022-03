Inter Alternativa no interior: Inter está próximo de contratar Alexandre Alemão

Por Andrei Severo * | 17 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jogador atuou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo, emprestado do Avaí Foto: Divulgação / Novo Hamburgo Foto: Divulgação / Novo Hamburgo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 17 de março de 2022

Em busca de novos nomes para o ataque, colorado está próximo de concretizar uma nova contratação. Para isso, o clube gaúcho optou por olhar para o mercado interno, mais precisamente do interior do Rio Grande do Sul. O atacante Alemão, que estava no Novo Hamburgo, deve assinar contrato nesta quinta-feira (17).

Conforme apurado pela Rádio Grenal, o jogador esteve nessa quarta-feira (16) no Novo Hamburgo para se despedir de seus companheiros. Alemão estava emprestado ao Nóia pelo Avaí, clube no qual até então detém seus direitos. O jogador atuou no Campeonato Gaúcho deste ano, porém após romper o tendão do pé direito, o atacante retornou a Santa Catarina, já que o anilado não teria calendário até o final do ano e o atleta de 23 anos ficaria sem atuar.

Alexandre Alemão atualmente está em estágio considerado de tratamento leve para se recuperar de sua contusão. A probabilidade é que o jogador retorne aos trabalhos em cerca de três semanas. Atacante já cumpriu uma, ou seja, nas próximas duas estaria a disposição de seu novo comandante Alexander Medina.

Atacante que iniciou sua carreira atuando pela ponta, o jogador acabou com o tempo sendo deslocado para a grande área, jogando pela faixa central do ataque. Com características de um centroavante móvel, Alemão se destaca pelas assistências. Conforme o último treinador do jogador, o técnico Gelson Conte, do Novo Hamburgo, afirmou o potencial do atleta e reiterou que ainda precisa ser lapidado. Pelo Nóia, foram apenas sete jogos, com dois gols e três assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter