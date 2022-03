Inter Alessandro Barcellos afirma sobre superávit colorado: “Vamos mostrar isso no balanço”

Por Andrei Severo * | 18 de março de 2022

O presidente colorado falou em entrevista na Rádio Grenal projetando o clássico contra o Grêmio 436 Foto: Divulgação / S. C. Internacional Foto: Divulgação / S. C. Internacional

Nesta sexta-feira (18), o presidente do Inter falou com exclusividade na Rádio Grenal. Projetando o clássico de número 436, contra o Grêmio, Alessandro Barcellos também comentou assunto de extrema importância como o superávit do clube, além da busca por um título e novos reforços.

As finanças coloradas foi alvo de bastante assunto durante a entrevista, tendo em vista que nos últimos dias vazaram informações que o clube gaúcho estaria no ‘verde’: “A única coisa que eu não quero é gerar polêmica. Mas nós temos que parar de defender tese e defender o Inter. O Inter é maior que isso. Resultado (superávit) é do clube, vamos comemorar como algo importante para o clube”.

Projetando o clássico Grenal 436, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho 2022, Alessandro Barcellos foi polido ao analisar a partida: “Um clássico sempre eleva o nível de motivação das duas equipes, exatamente porque é um clássico. Posso falar pelo Inter, que está se preparando uma grande equipe tradicional. Não faltará motivação e entrega”.

Para a partida deste sábado, o Inter promoveu ações para as torcedoras coloradas, em alusão ao dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. As coloradas terão acesso livre e gratuito ao estádio, e o presidente Barcellos elogiou: “É um trabalho da diretoria, uma ação conjunta, Inter tradicionalmente tem feito essas atividades. É uma ação que visa trazer para a convivência, a mulher cada vez mais”.

O colorado busca incessantemente um título, no qual não vence há alguns anos. Barcellos falou sobre: “Inter está há 11 anos sem um título internacional e nacional, e 6 anos sem um título regional. Essa cobrança é muito forte. De nada adianta ter um resultado financeiro positivo, se não tiver resultados positivos dentro do campo”.

Por último, mas não menos importante, o novo reforço colorado, Wanderson, também foi pauta durante a entrevista: “É importante essa função dentro de um esquema que se propõe jogar com dois extremas com poderio ofensivo. E não é uma função simples de achar. Era um jogador que já monitorávamos e que nos dá essa perspectiva”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

