Inter Clube cearense sonda Heitor e Inter topa negociar: saiba a situação do lateral-direito no colorado

Por Andrei Severo * | 18 de março de 2022

O lateral-direito de 21 anos teve sondagens recentemente do Fortaleza, do técnico Vojvoda Foto: Divulgação / S. C. Internacional Foto: Divulgação / S. C. Internacional

O futuro do lateral-direito Heitor está indefinido no Inter. Colorado topa negociar Heitor, porém não há nada com o Fortaleza, que sondou a situação do atleta recentemente. O jovem não deseja sair do Beira-Rio, principalmente por ser o reserva imediato na posição de lateral-direito.

Em 2021, o jogador de 21 anos atuou em sete partidas neste ano. Mesmo com a sequência, o Inter acabou indo atrás de um outro jogador para a posição, chegando assim Fabrício Bustos, que de imediato assumiu a titularidade. Heitor tem contrato com o colorado até 2023.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

