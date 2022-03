Grêmio Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado em jogo de ida das semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Primeira partida das semifinais será no Beira-Rio. No Grenal 435, o Inter venceu por 1 a 0. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Grêmio e Inter se enfrentam, neste sábado (19), às 16h30min, em jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho de 2022. O Grenal 436 será no estádio Beira-Rio. O duelo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (23), às 22h15min.

Já às 20h30min de domingo (20), no estádio Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Ypiranga de Erechim também fazem seu primeiro confronto para decidir quem estará na final do torneio.

Não há gol qualificado. Donos das duas melhores campanhas, Ypiranga e Grêmio têm a vantagem de disputar em casa a segunda partida do mata-mata. O jogo de volta do Ypiranga contra o Brasil de Pelotas também será na próxima quarta-feira, às 19h30min, no Colosso da Lagoa.

Inter

A preparação do elenco do Inter para o duelo foi encerrada na manhã desta sexta-feira (18). O treinamento desta sexta foi dividido em partes. Primeiro com exercícios físicos na academia e no gramado do CT Parque Gigante.

Depois, um trabalho tático de bola parada ofensiva, seguido por um treino coletivo de movimentação e posicionamento. O técnico Alexander Medina ajustou os detalhes para repetir a atuação do primeiro Grenal do ano, com vitória colorada. No Grenal 435, no último dia 9, o Inter venceu o Grêmio por 1 a 0.

Projetando o Grenal, o presidente do Inter falou com exclusividade para a Rádio Grenal. Alessandro Barcellos foi polido ao projetar a partida: “Um clássico sempre eleva o nível de motivação das duas equipes, exatamente porque é um clássico. Posso falar pelo Inter. Não faltará motivação e entrega”.

Grêmio

Em treino fechado na manhã de sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, o técnico Roger Machado pode trabalhar na definição dos últimos detalhes do Grêmio para o confronto do clássico deste sábado. Esta foi a última atividade do Tricolor antes de enfrentar o Inter.

Após o aquecimento iniciado na academia e coordenado pela equipe de preparação física, os jogadores ampliaram as atividades no gramado, conforme orientado para o modelo do jogo que será aplicado.

Em seguida, o elenco passou para o trabalho com bola, executando os movimentos por posições para adequação do sistema, além dos últimos ajustes para a disputa do clássico. A equipe entrou em concentração após o almoço.

