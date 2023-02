Inter Após empate do Inter com o Novo Hamburgo, técnico Mano Menezes faz críticas ao gramado do Estádio do Vale

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

O campo foi assunto antes, durante e depois da partida. Na foto, o técnico Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O técnico Mano Menezes ficou insatisfeito e teceu críticas às condições do gramado do Estádio do Vale no empate entre Inter e Novo Hamburgo pelo Gauchão. As duas equipes proporcionaram um confronto abaixo tecnicamente e não saíram do 0 a 0. O resultado deixa o Colorado seis pontos atrás do líder Grêmio.

O campo foi assunto antes, durante e depois da partida. Atento às iminentes dificuldades, a comissão técnica promoveu mudanças na equipe para fortalecer o jogo físico e a bola aérea. Mário Fernandes, Baralhas e Alemão iniciaram nas vagas de Bustos, Johnny e Mauricio, respectivamente.

“Temos que falar do campo. Quase impossível jogar futebol neste campo. É um desrespeito com o futebol gaúcho. É muito feio para todos nós passar para todo o Brasil um jogo nesse campo, que não dá para chamar de campo”, disse o comandante colorado.

O elenco colorado se reapresentou nesta segunda-feira (06) no CT do Parque Gigante. O próximo jogo é direto por uma das vagas no G-4. O Inter recebe o Caxias, na quarta-feira (08), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

