Inter Após empate e resultados paralelos da rodada, Inter cai para oitavo na tabela do Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

O Inter empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Jogando em casa, o Inter empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro no último sábado (1º), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 21 pontos somados e após os resultados das partidas desse domingo (2), a equipe gaúcha caiu para o 8º lugar na tabela. O próximo desafio do Colorado é contra o Fluminense, no Maracanã, no próximo domingo (9), às 16h.

Depois do empate no Beira-Rio, o técnico colorado Mano Menezes concedeu entrevista coletiva. O treinador começou falando sobre a saída de Alan Patrick, que deu lugar a Jean Dias aos 18 minutos do primeiro tempo, e ressaltou a importância do meia para a equipe.

“Ele tomou uma bolada no olho e ficou com a visão embaralhada. Ele é nosso meia principal, quando sai sempre faz falta”, disse Mano Menezes

O técnico foi questionado sobre as possíveis alternativas que o elenco atual possui, justamente para a vaga do camisa 10. Mano assumiu a responsabilidade e disse que é função dele encontrar soluções com os seus atletas.

“Temos jogadores para estar no lugar dele. Temos o Maurício, também temos Campanharo que agrega qualidade, mas é o treinador que precisa arrumar soluções”, afirmou Mano Menezes

O comandante colorado também justificou sua escolha por Jean Dias para entrar no lugar do meia central do Inter. E explicou por que não optou por utilizar o jovem Lucca. “Não era o caso de entrar o Lucca. Era jogo para Jean Dias que também preenche o meio campo. Já fizemos isso em outra circunstância e ele entrou bem”, disse.

Durante a coletiva, o treinador reclamou de duas situações. A data do jogo, que segundo ele foi muito próxima da decisão que o Colorado viveu na Libertadores, e também falou sobre um possível pênalti não marcado para o clube gaúcho.

“Esse jogo contra o Cruzeiro deveria ser domingo, não há nenhuma razão para o jogo ter ocorrido hoje. Jogamos uma decisão quarta passada. E esses detalhes influenciam no jogo”, afirmou Mano Menezes

“Hoje foi estranho o primeiro tempo. Os critérios foram diferentes e quase custaram o resultado do jogo. No meu entendimento houve pênalti no Alan Patrick, se o árbitro marcasse o pênalti, o VAR não iria retirar”, declarou o treinador.

Por fim, Mano valorizou o desempenho da sua equipe na Libertadores e disse que a partir de agora, nas oitavas de final da competição continental, a exigência vai ser outra. “Vejo falarem que nosso grupo era fácil. Não é muito mais fácil do que os outros. Passamos a primeira fase, que era uma obrigação, e agora se estabelece uma nova realidade”, disse Mano Menezes

