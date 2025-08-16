Mundo Após encontro de Trump e Putin, União Europeia diz que aumentará sanções a Moscou e pede nova reunião sem a Rússia

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Na sexta-feira (15), após reunir-se com Putin, Trump ligou para Zelensky e líderes da Otan. (Foto: Reprodução)

Após o encontro entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Donald Trump, a União Europeia disse neste sábado (16) que aumentará sanções a Moscou para pressionar pelo fim da guerra.

Em um comunicado conjunto, os países que integram o bloco europeu também pediram que a próxima reunião sobre o fim da guerra ocorra apenas com a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e dos líderes da UE.

“Continuaremos a reforçar as sanções e medidas econômicas para pressionar a Rússia até que a paz seja alcançada. As fronteiras internacionais não devem ser alteradas à força”, diz o comunicado.

Já Donald Trump classificou neste sábado de “ótimo” e “bem-sucedido” o encontro que manteve na sexta-feira (15) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

E diminuiu a importância de um acordo de cessar-fogo, que não foi alcançado na reunião — antes da cúpula, ele disse que sairia desapontado caso não houvesse acordo.

“A reunião com o Presidente Vladimir Putin, da Rússia, correu muito bem, assim como um telefonema noturno com o presidente Zelenskyy, da Ucrânia, e vários líderes europeus, incluindo o respeitado Secretário-Geral da OTAN.

Todos decidiram que a melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é chegar diretamente a um Acordo de Paz, que poria fim à guerra, e não a um mero Acordo de Cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta”, disse Trump em publicação na sua rede social Truth Social nesta manhã.

Na postagem, ele também confirmou reunião bilateral com Zelensky na segunda-feira (18) na Casa Branca. O anúncio foi feito por Zelensky na madrugada deste sábado (16).

A reunião, segundo os dois lados, vai tratar dos próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia, depois de o encontro entre norte-americano e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, terminar sem acordo de cessar-fogo.

Não havia informações, até a última atualização desta reportagem, se líderes europeus ou ainda o próprio Putin participaria do encontro na segunda-feira. Em nota publicada no X, o presidente ucraniano cogita uma reunião entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos.

“Apoiamos a proposta do presidente Trump para uma reunião trilateral entre Ucrânia, EUA e Rússia. A Ucrânia enfatiza que questões-chave podem ser discutidas diretamente entre os líderes, e o formato trilateral é adequado para isso”, disse Zelensky. “Na segunda-feira, me encontrarei com o presidente Trump em Washington, D.C., para discutir todos os detalhes sobre o fim dos assassinatos e da guerra. Sou grato pelo convite”.

Na sexta-feira (15), após reunir-se com Putin, Trump ligou para Zelensky e líderes da Otan.

O telefonema durou uma hora e contou com a presença de outros sete líderes europeus, incluindo o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, e o presidente da França, Emmanuel Macron.

“Muitos pontos foram acordados. Restam apenas alguns poucos – alguns não são tão significativos. Um é provavelmente o mais significativo. Ainda não chegamos lá, mas fizemos algum progresso. Há boas chances de chegar lá. Putin quer parar de ver pessoas serem mortas”, disse Trump, sem entrar em detalhes.

Sem acordo

A reunião entre Putin e Trump desta sexta-feira (15), que durou três horas, começou às 16h30 no horário de Brasília, após os dois protagonizarem um cumprimento efusivo após chegarem ao Alasca.

Em pronunciamento rápido, ambos trocaram elogios. Putin foi o primeiro a falar, agradeceu o convite de Trump e chamou a conversa de “construtiva”, mas apontou a necessidade de as preocupações da Rússia serem levadas em conta.

“A Ucrânia foi um dos principais tópicos. Vemos o desejo de Trump de entender a essência do conflito e estamos sinceramente interessados em acabar com ele, mas todas as causas fundamentais devem ser eliminadas, e todas as preocupações da Rússia devem ser levadas em conta. Concordo com Trump que a segurança da Ucrânia deve ser garantida. Espero que a compreensão mútua traga paz à Ucrânia”, declarou.

O russo também afirmou que os dois países conversaram sobre parcerias comerciais: “A parceria de investimento entre Rússia e Estados Unidos tem enorme potencial. Esperamos que a Ucrânia e a Europa não tentem sabotar as negociações. Esperamos que os acordos de hoje sirvam de ponto de partida para a restauração das relações entre nossos países”.

Depois de Putin foi a vez de Trump se pronunciar. Ele afirmou que ainda não há um acordo de cessar-fogo para a guerra, mas que a reunião foi “muito produtiva” e que ele e o presidente russo concordaram “na maioria dos pontos”.

Agora, segundo o presidente dos EUA, ele irá conversar por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com os membros da Otan, e um encontro com Putin deve acontecer muito em breve.

Putin, então, encerrou a coletiva convidando o americano a ir à Rússia para o próximo encontro.

“Da próxima vez em Moscou”, disse em inglês.

