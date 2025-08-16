Mundo Presidente da Rússia ganha mais tempo no show montado por Donald Trump

16 de agosto de 2025

Mesmo que tenha recebido ameaça privada, em público o russo dobrou o estadunidense. (Foto: Reprodução/Axios)

Sem a necessidade de derrotar diretamente o adversário, o russo Vladimir Putin saiu com uma vitória maiúscula de sua primeira cúpula com um presidente americano desde 2021. Seu maior ganho, como sempre no manejo da Guerra da Ucrânia, foi o tempo.

Nem Donald Trump nem seu colega de Moscou revelaram, nos pronunciamentos feitos no que deveria ter sido uma entrevista coletiva pelo programa, exatamente no que concordaram acerca do fim da guerra.

Trump ainda sugeriu que falta consenso sobre o ponto “talvez mais importante”, o que teoricamente diz respeito ao quanto a Ucrânia terá de ceder de terras para ter um cessar-fogo.

É consenso nas capitais europeias que restará a Volodimir Zelenski apenas reclamar do leite derramado, apesar de toda a retórica de soberania e solidariedade.

Trump trabalha na mesma faixa de frequência de Putin, só é mais estridente. O show militar montado em Anchorage dificilmente impressionou o russo, até porque ele está acostumado com o modus operandi. O sobrevoo com o B-2 talvez tenha chegado perto de chamar a atenção, mas foi só.

Assim, eles falam a mesma língua quando se colocam como líderes de potências nucleares que são. O ostracismo reservado pelo mundo ocidental a Putin desde o início da guerra não terá acabado no Alasca, mas o capítulo é outro.

Este é um ganho ainda intangível para o russo, justamente porque ainda não se sabem os detalhes do que foi falado em privado. Trump vinha ameaçando sanções econômicas e sobretaxa de importação para quem compra energia russa, Brasil incluso, e no avião a caminho da cúpula reiterou que só estaria satisfeito com uma trégua.

Mansinho, falou em consultar Kiev e os europeus acerca do que foi discutido, e que “estamos quase lá”. Mais uma vez, ganhará memes do Taco (Trump sempre amarela, na sigla em inglês), exceto que tenha na manga um embate renovado com Putin.

A esta altura, parece improvável, embora a rapidez com que a cúpula se consumou sugere que algo não saiu como o previsto pelos dois lados. Ou, para temor de Kiev, tenha exatamente saído desta forma.

Recepção com honras

Putin foi recebido por ele com todas as honras dispensadas a um chefe de Estado. Ao entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos, o avião de Putin foi escoltado por quatro caças americanos. Em terra, Putin caminhou sobre um tapete vermelho em direção a Trump que o cumprimentou com toda cordialidade.

À saída do encontro em Anchorage, observou: “Sempre tive um relacionamento fantástico com o presidente Putin, com Vladimir”. Sobre os resultados do encontro, pouco falou. Embora Putin tenha dito que eles chegaram a um acordo que “abrirá caminho para a paz na Ucrânia”, Trump deixou claro que há pontos de desacordo: “Não há acordo até que haja um acordo”.

Putin garantiu vitórias antes e depois da cúpula, segundo o The New York Times. A primeira: após anos de ostracismo no Ocidente, ele retornou ao solo americano pela primeira vez em uma década. A segunda: retornou a Moscou aparentemente sem ter feito grandes concessões. De resto, aproveitou a ocasião para apresentar a sua própria visão do conflito na Ucrânia.

As afirmações de Putin não foram contestadas por um Trump sorridente que há muito tempo faz questão de cortejar líderes autoritários — “os fortes”, como ele mesmo diz. Determinado a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, Trump não mencionou sua insistência anterior de que deveria haver um cessar-fogo imediato como resultado da reunião. Putin fez um agrado final a Trump.

