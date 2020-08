“Nós dois estamos profundamente preocupados com as pessoas de Beirute e a devastação que eles enfrentaram nos últimos dias", disse o ator. (Foto: Reprodução)

“Nós dois estamos profundamente preocupados com as pessoas de Beirute e a devastação que eles enfrentaram nos últimos dias", disse o ator

O casal formado pela advogada Amal e o ator George Clooney divulgou nesta sexta-feira (07) uma doação de US$ 100 mil (cerca de R$ 533 mil) para três instituições de caridade no Líbano para auxiliar o país após as explosões na cidade de Beirute.

“Nós dois estamos profundamente preocupados com as pessoas de Beirute e a devastação que eles enfrentaram nos últimos dias. Encontramos três organizações de caridade que estão oferecendo ajuda básica no local: A Cruz Vermelha Libanesa, Impact Lebanon e Baytna Baytak. Nós vamos doar 100 mil dólares para essas três ONGs e esperamos que outros possam ajudar da forma que puderem”, disse o casal em um comunicado.