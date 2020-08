Filhos de Juliana Paes, Pedro e Antônio, agitaram o Instagram ao invadirem a live da atriz com o jornalista Felipeh Campos na quinta-feira (06). No bate-papo, os meninos entregaram lado consumista e chorona da mãe, que vem emplacando cabelo em transição capilar na quarentena. “Eu choro, crianças?”, perguntou ela. “Ô!”, reagiu o caçula, de apenas sete anos.

Referência de beleza e estilo, Juliana Paes, sem discordar dos filhos, recordou uma viagem à Disney, na qual ela chorou ao ir no brinquedo do Avatar. “Eles ficam bravos comigo porque na Disney eu choro. Conta, Pedro”, pediu a artista.

“A gente estava no simulador do Avatar, a gente estava tipo em uma moto, aí tinha uma tela gigantesca, você colocava um óculos, e via um dinossauro que voa lá no Avatar. No final, a gente estava lá voando sobre as árvores, com um pôr do sol caindo, ela começou a chorar. Eu achei que ela tinha se machucado e comecei a chorar também”, detalhou o pequeno. Fazendo planos para depois da quarentena, Juliana recorda: “Ele ficou bravo”.

No fundo do vídeo, a coleção de chapéus de Juliana Paes ficaram em evidência e Felipeh Campos perguntou sobre a relação da atriz com os acessórios. Antônio interrompeu novamente a entrevista e revelou que a mãe tem hábitos consumistas.

“Pô, não pode ver um chapéu que diz: ‘vamos lá comprar!’ (…) E quando ela vê um lugar bonito e diz, ‘vamos tirar uma foto?’ E a mamãe sabe que a gente odeia foto”, reclamou ele. “Olha, vou tirar vocês daqui, que vocês estão me trolando, vocês são um bando de X-9. Fora daqui!”, disparou a artista, aos risos. “Claro, ué, tem que registrar os momentos!”, justificou ela, no ar como Carolina na reprise da novela “Totalmente Demais”, da TV Globo.