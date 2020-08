Patricia Abravanel prioriza o lazer com os três filhos, Pedro, de 5 anos, Jane, de 2, e Senor, de 1, em momentos de folga: na quinta-feira (06), ela mostrou um vídeo com diversas brincadeiras dos três em seu Instagram. O primogênito apareceu dando comida ao caçula, a menina usava um dos tênis da mãe e não faltaram momentos de carinho entre os herdeiros. “Irmãos”, legendou a apresentadora do SBT, que retomou as gravações no canal paulista.

Um dos registros mais comentados foi um vídeo mostrava Jane e Senor brincando perto de uma torneira e, quando o irmão se atrapalhou e caiu, a menina caiu na gargalhada. “A Jane rindo do irmão”, apontou uma. “Gente, o Senorzinho caindo e a já dando risada. Eu não aguentei”, escreveu outra. “Ele sai chorando e a Jane rindo”, divertiu-se uma terceira.

Em entrevista anterior, Patricia apontou o jeito espontâneo da filha do meio. “A Jane é mais arteira”, definiu a comandante do “Topa ou Não Topa”. Segundo ela, sua mãe, Iris Abravanel, já havia inclusive comparado a personalidade de mãe e filha. “Ela me disso [que a menina era uma ‘mini Patricinha’] e caí na risada, pois sei que é verdade. A Jane é do contra, muito independente, pega minha bolsa, abre minhas gavetas para bagunçar”, apontou sobre a pequena – companhia recente dela em treino.

Outro ponto abordado pela paulistana foi a possibilidade de mais herdeiros. “Se tivesse certeza que viria uma menina, juro que teria mais um bebê, para ficarmos com dois casais, no entanto, o Fábio [Faria, marido] bateu o martelo e não quer mais filhos, pois cinco pessoas na família é um ótimo número e cabe no carro”, contou.

Ela ainda apontou os aprendizados trazidos pela maternidade: “Sou uma ‘megamãe’ e acho que encontrei o propósito da minha vida ao cuidar dos meus filhos. E, depois da chegada da Jane, foi uma transformação ser mãe de menina e de três pessoinhas”.