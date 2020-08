Homem é executado a tiros no bairro Jardim Leopoldina, na Zona Norte de Porto Alegre

Policiais militares do 20º BPM atenderam inicialmente a ocorrência registrada perto do Parque Chico Mendes. (Foto: Brigada Militar/Divulgação)

Um homem foi executado a tiros no bairro Jardim Leopoldina, na Zona Norte de Porto Alegre. A Brigada Militar foi acionada, no início da manhã deste sábado (08), para uma ocorrência de homicídio. O corpo de um indivíduo foi encontrado caído na rua Um, nas imediações do Parque Chico Mendes.

O efetivo do 20º BPM compareceu no local e constatou que a vítima, ainda não identificada, foi executada a tiros. Os policiais militares isolaram a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias. O trecho ficou parcialmente bloqueado ao trânsito. Uma equipe da Polícia Civil também esteve presente.