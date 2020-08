O TJ-RS (Tribunal de Justiça gaúcho) decidiu, na madrugada deste sábado (08), que Porto Alegre deve se adequar às regras do modelo de distanciamento controlado do governo do Estado. Na prática, segundo o Ministério Público Estadual, o resultado é que a capital feche comércios e outras atividades não essenciais depois das 16h e no domingo de Dia dos Pais (09).

A decisão vale assim que a Prefeitura for notificada e deve afetar shoppings, centros comerciais, barbearias e salões de beleza. A ação foi provocada pelo Ministério Público, a pedido do governo Eduardo Leite via PGE (Procuradoria-Geral do Estado).

Segundo as novas regras do modelo de distanciamento estadual, cidades com bandeira vermelha podem abrir comércios por três dias da semana, de quarta-feira a sábado, entre 10h e 16h, desde que respeitem protocolos sanitários e limite de pessoas no local.

Contudo, a decisão da prefeitura de Porto Alegre, de quinta-feira (06), permite a abertura de comércio na sexta-feira (07), sábado e domingo sem limite de horário. O governador já havia afirmado que a decisão “não estava dentro da lei”. A decisão do TJ sustenta que a cidade desrespeita as regras do governo estadual. Há multa de R$ 5 mil pelo descumprimento das decisões.