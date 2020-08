Mobilização policial, com apoio aéreo, permanece na zona rural de Capão Bonito do Sul neste sábado. (Foto: Brigada Militar/Divulgação)

Mobilização policial, com apoio aéreo, permanece na zona rural de Capão Bonito do Sul neste sábado

O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Brigada Militar, de Porto Alegre, retomou ao amanhecer deste sábado (08) as buscas aos criminosos que atacaram na sexta-feira o Banco do Brasil de Esmeralda, na Serra gaúcha. A polícia acredita que os bandidos podem ainda estarem refugiados nos matagais de Capão Bonito do Sul.

O comandante do Bope, tenente-coronel Douglas da Rosa Soares, esteve pessoalmente na região com a tropa. “Continuamos aqui. O cerco está estabelecido. Não tivemos nenhuma novidade na noite”, explicou ele à reportagem do Correio do Povo. “Não sabemos se eles não se movimentaram e, por isso, estamos aguardando”, observou. “Aqui são os Campos de Cima da Serra, onde têm pontos elevados. Passamos com o local cercado durante a noite e agora durante o dia começamos a fazer patrulhas nas áreas de matas”, acrescentou.

O efetivo do 10º BPM também encontra-se na área. “O helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada Militar já está patrulhando”, destacou o comandante do Bope. Conforme o tenente-coronel Douglas da Rosa Soares, as buscas não têm prazo por enquanto de serem encerradas pois dependem da confirmação ou não da presença dos criminosos na região.

O Banco do Brasil de Esmeralda, situado na rua São João, na área central da cidade, foi invadido na madrugada de sexta-feira (07). Os ladrões arrebentaram uma janela basculante para entrar no prédio. Eles tentaram abrir o cofre com o emprego de maçarico, mas não tiveram êxito. Na fuga, eles levaram dois revólveres calibre 38 e dois coletes balísticos de uso da vigilância da agência bancária.

Um Chevrolet Astra, com placas de Lages, em Santa Catarina, foi abandonado pelos criminosos em uma estrada vicinal entre Esmeralda e Capão Bonito do Sul, devido à rápida mobilização da Brigada Militar. No veículo ficou o material usado no arrombamento. Os bandidos fugiram para os matagais da região, sendo a mesma então cercada.