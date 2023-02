Rio Grande do Sul Após forte onda de calor, Rio Grande do Sul registra temperaturas mais amenas

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Neste sábado e no domingo, a presença de uma massa de ar seco mantém o tempo firme no RS Foto: Divulgação Neste sábado e no domingo, a presença de uma massa de ar seco mantém o tempo firme no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Depois da intensa onda de calor que atingiu o Rio Grande do Sul, as temperaturas diminuíram nesta sexta-feira (17), em meio às chuvas em todo o Estado e ao ingresso de uma frente fria, e permanecerão mais amenas nos próximos dias, segundo um boletim meteorológico divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Neste (18) e no (19), a presença de uma massa de ar seco mantém o tempo firme no RS, com mínimas inferiores a 10°C em diversas localidades, em pleno verão. À tarde, as temperaturas sobem, e os veranistas poderão aproveitar a beira da praia.

Em Capão da Canoa, no Litoral Norte, os termômetros marcam entre 16°C e 24°C neste sábado e 18°C e 25°C neste domingo. Em Porto Alegre, as temperaturas ficam entre 13°C e 26°C e 15°C e 29°C, respectivamente.

Na (20) e na ça-feira (21), uma massa de ar quente e úmido ingressa no Estado, provocando pancadas de chuva, típicas de verão, nas regiões Norte e Nordeste e nas cidades litorâneas.

Na Q -Feira de Cinzas (22), o tempo seco deve predominar em todo o RS, com temperaturas próximas de 35°C na maioria das regiões.

