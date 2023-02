Brasil Ministério da Saúde vai parar de divulgar os dados diários da Covid-19 no Brasil

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

A partir do dia 7 de março, as estatísticas passarão a ser divulgadas semanalmente Foto: Divulgação A partir do dia 7 de março, as estatísticas passarão a ser divulgadas semanalmente. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

No dia 3 de março, o Ministério da Saúde deixará de divulgar de forma diária os dados sobre a Covid-19 no Brasil. A partir do dia 7, as estatísticas sobre os casos da doença, os óbitos e a vacinação passarão a ser divulgadas semanalmente.

Segundo a pasta, o novo formato de divulgação dos dados se faz necessário para dar um cenário mais real da situação do coronavírus no País porque somente nove Estados, incluindo o Rio Grande do Sul, atualizam os dados diariamente. Outras 18 unidades da Federação não informam casos e óbitos causados pela doença nos finais de semana. Dessas, três reportam as informações apenas uma vez por semana.

Para fazer o boletim nacional, o ministério depende dos dados informados pelos Estados e pelo Distrito Federal, que abastecem dois sistemas da pasta: o Sivep-Gripe e o eSUS Notifica. “Os dados informados diariamente não permitem análises epidemiológicas, conforme solicitado pela sociedade e órgãos de controle”, afirmou o ministério.

A mudança foi apresentada na quinta-feira (16) pelo diretor de Imunizações da pasta, Éder Gatti, na reunião da Comissão Intergestores Tripartite.

