Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

O Inter informou que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter informou na noite dessa terça-feira (4) que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos não foi concretizada “por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação”.

“Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol”, informou o clube.

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, já havia estipulado essa terça-feira como prazo final para resolver a situação do jogador. O jogador chegou a ser liberado para fazer exames médicos em São Paulo, mas o Santos não apresentou as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo. Isso porque o Peixe deveria assumir a dívida de 4 milhões de euros do Colorado com os cariocas.

Gauchão

Em outra frente, depois de garantir sua vaga na decisão do Campeonato Gaúcho ao vencer o Caxias nas semifinais – por 2 a 0 no primeiro jogo e por 3 a 1 no duelo de volta – a equipe do Inter se reapresentou na tarde dessa terça-feira (4) para iniciar sua preparação com foco no duplo Grenal que decidirá o título.

O primeiro confronto entre o Tricolor e o Colorado está marcado para o próximo sábado (8), às 17h45min, na Arena do Grêmio. A partida de volta será na semana seguinte no Beira-Rio.

Vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, confirmou que o Colorado protocolou um pedido para que a arbitragem dos clássicos da decisão do Campeonato Gaúcho seja comandado por árbitros de fora do Estado. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) analisa a requisição.

