Após ignorar aniversário de casamento com Harry, família real parabeniza Meghan Markle

Em maio, a família real britânica recebeu uma enxurrada de críticas por ter “ignorado” o segundo aniversário de casamento de Meghan Markle e príncipe Harry nas redes sociais. Na época, nenhuma conta ligada aos descendentes da rainha Elizabeth II fez qualquer menção à data.

Mas, nesta terça-feira (04), os perfis ligados ao clã real amanheceram com homenagens à duquesa de Sussex, que completa 39 anos. No Instagram @KensingtonRoyal, de Kate Middleton e príncipe William, foi publicada uma foto de Meghan com uma mensagem de felicitações: “Desejamos um feliz aniversário à Duquesa de Sussex hoje”.

Já no perfil @TheRoyalFamily, foi postada uma imagem de Meghan com a rainha Elizabeth durante um evento em 2018.

Relação estremecida?

Os boatos relacionados ao afastamento de Harry e Meghan ganharam força no início deste ano – em março, os dois deixaram de vez seus compromissos com a Coroa, desejo que anunciaram em janeiro, para se tornarem “financeiramente independentes”. Atualmente, eles moram nos Estados Unidos, com o filho, Archie, de um ano.

Em outubro do ano passado, o casal deu sinais de que a situação na Inglaterra não estava muito boa. Foi quando Harry anunciou que o casal processaria o tabloide Mail on Sunday por ter publicado uma carta assinada por Meghan e endereçada ao seu pai, Thomas Markle, com quem tem relação conflituosa.

No comunicado, Harry comparou a perseguição que a imprensa fazia com sua mãe, a princesa Diana, à atitude que alguns jornais têm hoje com sua esposa. Desde então, a relação da duquesa com a imprensa daquele país se tornou ainda mais tumultuada.

Em janeiro, o casal anunciou a intenção de abdicar de suas funções no alto escalão da realeza. O anúncio surpreendeu muita gente, inclusive a rainha Elizabeth II. Com isso, Harry e Meghan não podem mais usar o título de “sua alteza real”, nem representar a monarca oficialmente. Ele, no entanto, segue como sexto na linha de sucessão ao trono.

Depois de um tempo no Canadá, o casal se mudou há dois meses para a Califórnia, onde a americana mantém contatos de sua época como atriz e onde vive sua mãe, Doria Ragland. Eles estão isolados em razão da pandemia.