Geisy Arruda vai lançar o livro digital “Desejo Proibido” na próxima quarta-feira (05). Após o sucesso de “O Prazer da Vingança”, a modelo adiantou que a nova obra é combinação de sexo e fetiche.

“Meu segundo livro vem cheio de histórias picantes, tem sexo no táxi, no avião, suruba com mais de 20 pessoas, sexo fora do Brasil, perda de virgindade, podolatria. Muitas histórias são verdadeiras, porém, o livro é meu diário secreto, é a forma de encontrei de expressar meus desejos mais proibidos sem ser cancelada, já que vivemos em uma sociedade tão conservadora e machista”, falou.

O livro digital de 105 páginas reúne 13 histórias picantes e ilustradas com fotos próprias. Geisy revelou que alguns contos são verídicos. “Escrevi o livro durante a quarentena. Foi muito difícil pensar putaria enquanto o mundo está um caos por conta da luta contra o coronavírus. Sinto-me realizada só em ter conseguido o feito de escrever o livro! Espero que todos gostem e gozem muito com ele”, disse a influencer, exemplo de empoderamento para os fãs e seguidores.

Geisy está acostumada com uma rotina de viagens e participações em eventos e programas de TV. Com a quarentena para conter a pandemia da Covid-19, os compromissos profissionais foram adiados, mas o trabalho continua.

“Escrevi um livro durante a pandemia. São 13 contos eróticos. Tinha dias que conseguia escrever, outros nem conseguia pegar no lápis ou caneta para fazer um rascunho. Demorei cerca de dois meses para finalizar. Faço lives e é uma forma de se comunicar. Os vídeos para o meu canal também gravo uma vez por semana”, detalhou.