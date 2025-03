Mundo Após nove meses “presos” no espaço, astronautas norte-americanos retornam com sucesso à Terra

O veículo aterrissou no mar da Flórida às 18h58 (horário de Brasília). Foto: Nasa O veículo aterrissou no mar da Flórida às 18h58 (horário de Brasília). Foto: Nasa

A nave espacial com os astronautas do voo-teste da Starliner e da missão “Crew-9” pousou no Oceano Atlântico na noite desta terça-feira (18). O veículo aterrissou em trecho do mar próximo à região de Talahasse, Litoral da Flórida, Estados Unidos, às 18h58min (horário de Brasília).

Após nove meses na Estação Espacial Internacional (ISS), os norte-americanos Butch Wilmore, 61 anos, e Sunita “Suni” Williams, de 58, juntaram-se na viagem de volta a outro cientista da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), Nick Hague. O cosmonauta da Roscosmos (Rússia), Aleksandr Gorbunov, 25, também estava entre os tripulantes.

Depois que o veículo parar no água, uma nave de resgate da SpaceX retirou a espaçonave da água e os tripulantes poderão respirar o ar da terra novamente.

No ano passado, a Nasa decidiu que levar Williams e Wilmore para casa a bordo de sua cápsula Boeing Starliner seria muito arriscado. Optou, então, por incluir ambos na rotação regular da tripulação da Estação Espacial Internacional.

Essa decisão é o motivo pelo qual a dupla voltou para casa com Hague e Gorbunov na cápsula “Crew-9”, da SpaceX. Após o desembarque, equipes médicas avaliam a saúde da tripulação, prática de rotina para quem retorna do espaço. Só então serão definidos os próximos passos.

