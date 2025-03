Política “Defender a esquerda tem mais charme para conseguir apoio”, diz o advogado do general Braga Netto, preso há 90 dias

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

O advogado de Braga Netto demonstra surpresa com a agilidade que o processo foi enviado para julgamento

A uma semana do início do julgamento do inquérito do golpe, o advogado do general Walter Braga Netto chegou à conclusão de que “defender a esquerda tem muito mais charme” para obter apoio público. O criminalista José Luis de Oliveira Lima, um dos mais prestigiados do País com acesso às cortes superiores, refere-se ao silêncio de entidades em relação às denúncias de cerceamento ao direito de defesa no atual processo dos supostos atos golpistas.

“Atuo há 35 anos. Eu já defendi pessoas de uma ideologia mais à esquerda, como já defendi pessoas de uma ideologia mais à direita. E esse caso me ensinou uma coisa. Você defender a esquerda é mais charmoso para a academia, para as entidades, para a própria imprensa”, afirmou em entrevista. Juca, como é mais conhecido, advogou para o ex-ministro José Dirceu no escândalo do mensalão.

O criminalista reclama que não teve acesso, por exemplo, à íntegra das mensagens do celular de Braga Netto que foram usadas para determinar a prisão do general. “O gabinete, do eminente ministro relator, disse que foi disponibilizado. Mas eu afirmo que a defesa não teve todo o acesso aos autos”. Ele também se queixa da falta de prazo para a defesa analisar o conteúdo do inquérito. “É um processo de cem mil páginas”, ressaltou.

Nesta semana, Oliveira Lima vai protocolar representação no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pedindo o apoio contra a violação das prerrogativas dos advogados. Ele também não descarta recorrer a organismos internacionais.

O advogado de Braga Netto demonstra surpresa com a agilidade que o processo foi enviado para julgamento na 1ª turma, vê uma pressa inadequada, e manifesta preocupação de que o calendário esteja atrelado ao período eleitoral. “Eu acho que a Corte não tem que se preocupar com eleições no ano que vem. Eu acho que o julgamento, a pauta política não pode ter influência no julgamento dessa magnitude com essa repercussão”, observou.

“Olha, do jeito que começou, um julgamento que pode se encerrar nesse ano, no final do ano. O que eu acho ruim é a pauta política pautar a pauta jurídica. Eu acho que a Corte não tem que se preocupar com eleições no ano que vem, se é melhor com um grupo ou outro grupo. Eu acho que o julgamento, a pauta política não pode ter influência no julgamento dessa magnitude com essa repercussão. Mas eu acredito também que a mídia, que errou muito na cobertura da Lava Jato e depois fez uma mea culpa, eu sinto a imprensa muito mais vigilante. Eu vejo a imprensa muito mais atuante. Eu vejo editoriais no Jornal do Estado de São Paulo ressaltando a importância do direito de defesa, a importância de um julgamento sem atropelo. Portanto, eu fico mais tranquilo com esse olhar vigilante da imprensa”.

