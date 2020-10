Mundo Após o aumento de casos de coronavírus no interior, a Argentina anuncia a restrição da circulação em 18 das 24 províncias do país

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo Fernández, o problema em Buenos Aires melhorou, mas a situação está pior no interior do País. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou uma nova prorrogação da quarentena no país. Ela estará em vigor a partir desta segunda-feira até 25 de outubro. Segundo Fernández, em pronunciamento da Casa Rosada, a situação epidemiológica da Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) melhorou, mas o problema “se estendeu ao resto do país”. Neste sentido, ele anunciou que o governo vai tomar medidas para restringir a circulação em cidades de 18 províncias.

“Uma curva que parecia acelerar na Amba começou a se achatar. Há cinco semanas começou a diminuir. A experiência da Amba foi muito importante. Ela nos diz aonde ir para que o problema não saia do controle”, disse o presidente. “O problema ultrapassou a Amba e se espalhou por toda a Argentina. Começou a circular localmente, quase em todas as províncias do país. Agora o panorama é muito diferente do que tínhamos semanas atrás”, complementou.

Fernández também disse que é preciso “restringir a circulação, mas isso não significa parar a economia”.

Com mais de 850 mil infectados no país desde março — e uma média de 13.052 casos diários nos últimos sete dias — a preocupação do governo nacional não tem mais seu epicentro na Grande Buenos Aires, mas em algumas províncias do interior onde aumentaram as infecções de coronavírus, como Mendoza, Tucumán, Santa Fé, Córdoba, Neuquén, Jujuy e Tierra del Fuego.

Por outro lado, na capital argentina, onde se verifica “uma diminuição lenta e sustentada dos casos”, o prefeito Horacio Rodríguez Larreta anunciou uma forte flexibilização do confinamento, com a reabertura gradual das escolas, que estão fechadas desde março.

“A Área Metropolitana de Buenos Aires esteve isolada desde o primeiro dia, até este momento, e isso serviu para controlar bastante alguns problemas que tinham a ver com a propagação do vírus além do que se esperava. Conseguimos controlar o trânsito, minimizamos o uso do transporte público. Isso foi essencial”, disse Fernández durante o anúncio, acompanhado pelos governadores de Santa Fé, Omar Perotti, Neuquén, Omar Gutiérrez, e pelo presidente de Jujuy, Gerardo Morales.

Fernández disse que há quatro províncias que “conseguiram lidar muito bem com o problema: La Pampa, Catamarca, Formosa e Misiones”. No resto, disse ele, o vírus está circulando.

“De alguma forma, você tem que limitar essa circulação”, ele disse, ressaltando que quase 65% das infecções vêm das províncias do interior. Além disso, o presidente argentino disse que há várias províncias com preocupante percentual de ocupação de leitos de terapia intensiva, perto de 80%, como Río Negro, Santa Fé e Mendoza. “Diante desses dados, entendo que seja necessário fazermos algo diferente do que temos feito”, disse Fernández. “O que fizemos com a Amba deve ser feito com cada província”, compeltou.

Antes do anúncio oficial, Fernández se reuniu na Casa Rosada com o chefe do governo de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, e esteve em uma reunião virtual com o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que permanece isolado por ter contato próximo com um caso confirmado, para definir o novo rumo a seguir na região metropolitana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo