10 de outubro de 2020

Em um vídeo de quase cinco minutos divulgado na quarta (7), o presidente americano Donald Trump defendeu e promoveu o medicamento experimental da farmacêutica Regeneron como uma “cura” para a covid-19, dizendo que o coquetel de remédios que tomou como parte de seu tratamento contra a doença o fez se sentir melhor “quase imediatamente”.

Não há evidências de que o medicamento, um entre vários administrados a Trump, no entanto, seja o motivo de sua melhora. O REGN-COV2, nome do medicamento da farmacêutica Regeneron, é uma droga experimental que utiliza um coquetel de anticorpos para prevenir e tratar a covid-19. Os resultados preliminares são promissores, mas estudos clínicos rigorosos, essenciais para considerar um medicamento seguro e eficaz para uma doença, ainda não foram concluídos.

No vídeo, o presidente americano também prometeu disponibilizar centenas de milhares de doses do medicamento a americanos com covid-19. “Se você estiver no hospital, e não estiver se sentindo bem, vamos trabalhar para que você receba [o medicamento], e receba de graça”, afirmou.

Trump disse também que tudo estava pronto para uma autorização de emergência para o uso do medicamento, embora os cientistas da FDA (Food and Drug Administration), órgão equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, devam tomar decisões independentes sobre aprovações a medicamentos. Horas depois, segundo o jornal The New York Times, a empresa Regeneron entrou com um pedido na FDA para uma aprovação de emergência para o tratamento.

A empresa disse que, a princípio, o acesso ao tratamento seria extremamente limitado, com apenas doses suficientes para 50 mil pacientes – número bastante inferior às “centenas de milhares” de doses prometidas por Trump – que busca a reeleição e também tem repetido querer aprovar uma vacina antes das eleições, embora isso seja improvável. As ações da empresa Regeneron subiram, e questões surgiram sobre a relação entre Trump e o CEO bilionário da empresa.

O tratamento de Trump

Trump foi internado em um hospital militar menos de 24 horas após a confirmação de sua infecção por covid-19, na noite de sexta-feira (2). Naquela noite, uma dose de oito gramas do REGN-COV2 foi administrada ao presidente de 74 anos.

Ele também recebeu uma primeira dose do antiviral remdesivir, que antes era usado para combater a hepatite C e o ebola, dexametasona, zinco, vitamina D, famotidina, melatonina e uma aspirina diária.

A injeção que recebeu faz parte de um tratamento desenvolvido pela empresa de biotecnologia Regeneron e foi dada ao presidente “sem gerar nenhum incidente preocupante”, segundo escreveu o médico presidencial, Sean P. Conley. Anthony Fauci, o especialista em doenças virais mais reconhecido dos Estados Unidos e líder da equipe da Casa Branca para combater a pandemia, já havia se referido a esse tratamento como uma possível “ponte para uma vacina”.

Mas não há como dizer se o remédio ajudou Trump a se recuperar. Além dos outros medicamentos que tomou e que podem ter contribuído para tanto, é preciso lembrar que a maioria das pessoas infectadas com o vírus se recupera.

Para saber se um medicamento é seguro e eficaz para uma doença, ensaios clínicos com centenas de pessoas com grupos de pessoas que tomam o medicamento e grupos de pessoa que tomam um placebo são necessários.

O medicamento

Embora não haja tratamentos aprovados pela Organização Mundial da Saúde para a covid-19, o protocolo de saúde fornecido a Trump é um dos candidatos mais promissores, de acordo com médicos americanos.

O REGN-COV2 é baseado no uso de anticorpos monoclonais, e a Regeneron é uma das empresas pioneiras em testá-los. Segundo especialistas, eles têm a capacidade de ser usados como medicamento profilático de ação rápida em pessoas expostas ao vírus. A empresa Regeneron diz que o coquetel de anticorpos ajuda a reduzir os efeitos dos vírus e pode acelerar sua recuperação.

A Regeneron observa que os resultados iniciais sugerem que o nível de efeitos do vírus no corpo pode ser reduzido, assim como o tempo de internação hospitalar quando o coquetel é administrado no início da infecção.

