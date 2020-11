Rio Grande do Sul Após o retorno dos pardais, 0,3% dos 11,5 milhões de motoristas que circularam pelas estradas estaduais do RS foram multados

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os controladores de velocidade monitoram 12 estradas estaduais Foto: Daer/Divulgação Os controladores de velocidade monitoram 12 estradas estaduais. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

Com a volta dos pardais às rodovias estaduais gaúchas, foram fiscalizados mais de 11,5 milhões de veículos entre os dias 9 e 31 de outubro. Desses, apenas 0,3% excederam o limite de velocidade permitido, segundo dados divulgados nesta terça-feira (10) pelo governo do RS.

Os controladores de velocidade monitoram 12 estradas estaduais. Além desses aparelhos, foram instalados 25 câmeras e 25 dispositivos leitores de placas, que auxiliam no rastreamento de veículos roubados.

“Trata-se de uma ação que busca a segurança nas rodovias, em diversas frentes”, disse o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella. “Além de coibirmos a imprudência nas estradas, combatemos a criminalidade, uma vez que o Comando Rodoviário da Brigada Militar é prontamente acionado assim que veículos suspeitos são identificados”, explicou.

De acordo com o diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Luciano Faustino, a avaliação do primeiro mês de retomada da fiscalização eletrônica é positiva. “Os pardais cumpriram a sua função, que é educativa. Na medida em que os motoristas reduzem a velocidade para evitar as multas, diminuem as chances de acidentes”, afirmou.

A região que registrou maior número de infrações de trânsito foi a Serra, conforme revelou o diretor de Operação Rodoviária do Daer, Sandro Vaz dos Santos: “A ERS-122, entre São Vendelino e Farroupilha, liderou a lista de locais com mais irregularidades cometidas. Lá, foram registradas 1.219 imagens de infrações”.

Os controladores de velocidade estão localizados na ERS-030 (Osório-Tramandaí), ERS-040 (Viamão-Pinhal), ERS-122 (Portão-Caxias do Sul), ERS-239 (Novo Hamburgo-Rolante), ERS-240 (São Leopoldo-Montenegro), ERS-389 (Osório-Torres), RSC-453 (Venâncio Aires – Tainhas), ERS-135 (Passo Fundo-Erechim), ERS-324 (Passo Fundo-Nova Prata), ERS-342 (Ijuí -Cruz Alta), RSC-153 (Passo Fundo-Tio Hugo), RSC-287 (Montenegro-Santa Maria) e ERS-122 (São Vendelino-Farroupilha).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul