Política SOS Eleitor esclarece dúvidas sobre as eleições municipais

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Todas as chamadas realizadas no RS têm o custo de uma ligação local. (Foto: Divulgação)

A Justiça Eleitoral gaúcha está prestando atendimento aos eleitores por meio do SOS Eleitor. Para utilizar o serviço, o cidadão deve telefonar para o número 148.

O canal de comunicação é destinado a esclarecer as dúvidas dos eleitores sobre questões relacionadas ao local de votação, título de eleitor, justificativa, entre outros assuntos.

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. O horário de funcionamento no sábado (14) será das 10h às 19h e, no domingo (15), das 6h às 17h. Todas as chamadas realizadas no Rio Grande do Sul têm o custo de uma ligação local.

