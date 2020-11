O diretor do Butantan, Dimas Covas, defendeu que a medida, além de desnecessária, poderia ter sido resolvida internamente. Ele também afirmou que a Anvisa foi notificada pelo instituto do evento adverso no dia 6 de outubro.

“Não haveria a necessidade desse tipo de medida”, disse Covas. Ele ainda afirmou ser “impossível” relacionar o caso ao imunizante. “Os dados são transparentes. Por que nós sabemos e temos certeza de que não é um evento relacionado à vacina? Como eu disse, do ponto de vista clínico do caso, e nós não podemos dar detalhes, infelizmente, é impossível, é impossível que haja relacionamento desse evento com a vacina, impossível, eu acho que essa definição encerra um pouco essa discussão”, prosseguiu.