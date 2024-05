O reitor da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Carlos André Bulhões Mendes, publicou na quarta-feira (29) uma portaria que suspende as atividades acadêmicas presenciais e não presenciais até 15 junho em razão dos estragos e transtornos causados pelas enchentes em Porto Alegre e no interior do Estado.

Também foi publicada a Portaria n° 3.342, que regulamenta a retomada presencial das atividades técnico-administrativas e de suporte acadêmico a partir do mês que vem. Segundo o texto, a retomada presencial “não se aplica aos servidores afetados pelo desastre climático que impacta Porto Alegre e a Região Metropolitana”, sendo que esses deverão, quando possível e sob a coordenação das chefias imediatas, realizar as atividades de forma remota.

“As Portarias levam em consideração as dificuldades de mobilidade resultantes das inundações, a falta de energia, a dificuldade de comunicação e os reflexos sobre o funcionamento dos órgãos públicos em Porto Alegre e no Estado gaúcho, como também a situação de calamidade pública reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em municípios do Estado do RS no mês de maio”, informou a universidade.